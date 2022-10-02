Фото: Социальные сети
В Саратове у триумфальной арки забил новый коммунальный фонтан, видеозаписью поделились очевидцы в соцсетях.
Сегодня, 2 октября в сообществе «Саратов Открылось/Закрылось» опубликовали видеозапись очередного прорыва канализации фоне Триумфальной арки.
Напомним, несколько дней назад, 27 сентября на том же перекрестке произошла аналогичная авария.
- Я вот подумала, это знак! Надо там фонтан делать, - поделилась своим мнением жительница города в комментариях.
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