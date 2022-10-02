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Общество2 октября 2022 8:53

Панков: Георгия Фролова знали и ценили жители нашей области

Источник:kp.ru
Фото: Николай Панков

Фото: Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков выразил соболезнования родным и близким Георгия Васильевича Фролова.

«Ушёл из жизни Георгий Васильевич Фролов. Человек с героической судьбой, которого знали и ценили жители нашей области. Пройдя Великую Отечественную войну, долгие годы посвятил служению Родине. Много сил отдавал изданию «Книги памяти», чтобы увековечить имя каждого героя-саратовца.

Хорошо его знал и очень уважал. Соболезнования родным и близким Георгия Васильевича», - отметил Николай Панков.

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