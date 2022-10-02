В Саратовской области за сутки коронавирусом заболело 580 человек

По данным на 9:00, сегодня, 2 октября в области зарегистрировано 580 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 289 076 человек. С начала эпидемии выздоровело 278 124 человек, из них 521 человек за прошедшие сутки. На стационарном лечении находится 368 человека, еще 4 583 больных лечатся дома.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 151, Энгельсском районе — 148, Балаковском — 77, Балашовском — 76, Вольском — 38, Калининском — 25.

Чаще всего заболевали люди среднего и старшего возраста. Выявлено 17 случая пневмонии, еще у 562 больных признаки ОРВИ, еще у одного болезнь проходит бессимптомно.

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