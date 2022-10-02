Сегодня, 2 октября в Саратове ожидается теплый, облачный день, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +16 градусов ночью до +18 во второй половине дня. Переменная облачность. Ветер слабый до 5 м/с, отдельные порывы могут достигать 11 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +23 градусов. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза.

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