Губернатор Бусаргин встретился с мобилизованными жителями Саратовской области

Фото из тг-канала Романа Бусаргина
Сегодня, 1 октября, на одном из распределительных пунктов Саратовской области губернатор Роман Бусаргин встретился с мобилизованными жителями региона.
- Перед тем, как их отправят выполнять боевые задачи, они будут полностью укомплектованы. Закупим при необходимости аптечки, рюкзаки, термобелье и другие нужные вещи. Выделили на это средства из резервного фонда, - рассказывает глава региона.
Бусаргин отметил, что бойцы могли задать любой вопрос. Губернатор пообещал оказать максимальную поддержку и помощь по любым просьбам.
- Проводил аналогичную встречу в учебном центре. На сегодняшний день 90% вопросов, озвученных там, уже отработаны: дети устроены в детские сады, организованы медицинская помощь родным и ускоренная регистрация браков, - пишет Бусаргин.
Чиновник напомнил о существовании горячей линии для мобилизованных саратовцев и их семей: 21-00-21 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00). Бусаргин уточнил, что за два дня на неё поступило более 70-ти обращений, по каждому из которых приняли оперативное индивидуальное решение.
- Много обращений поступает от вас в комментариях. Все отслеживаю. Проводим по ним проверки, - обозначил Бусаргин.
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