В Зональном до вечера отключили холодную воду

Сегодня, 1 октября, в саратовском поселке Зональный отключили холодную воду. Об этом предупредили в «КВС».

Так, для работ на Малиновой, 2б водоснабжение ограничили на всей улице Молодёжной.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

Напомним, за сегодняшнее утро отключить водоснабжение успели уже в Ленинском и Заводском районах Саратова.

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