Саратовское правительство опубликовало телефоны для семей мобилизованных и желающих помочь бойцам

В правительстве Саратовской области рассказали, куда могут обратиться нуждающиеся в помощи семьи военнослужащих и желающие помочь жители региона. Телефоны опубликовали сегодня, 1 октября, в Telegram-канале областного кабмина.

Для мобилизованных и их семей

122 – тут можно задать вопросы касательно частичной мобилизации (ежедневно с 8:00 до 20:00);

8 (8452) 21-00-21 – .сюда могут обратиться родные и близкие мобилизованных (понедельник-пятница с 09:00 до 18:00);

8 (800) 100-77-07 – федеральная «горячая линия» Минобороны России для родственников призывников (круглосуточно);

8 (800) 200-34-11 – федеральная «горячая линия» движения #МЫВМЕСТЕ Тут принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих (круглосуточно, есть чат в Telegram для связи с психологом: @psy_myvmeste).

Для желающих помочь

8 (8452) 25-88-25 – Саратовская ассоциация героев. Тут принимают вещи и одежду (по будням с 9:00 до 17:00, адрес: г.Саратов, ул. Посадского 271а);

8 (8452) 27-50-97 – Саратовское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА». Принимают новые вещи и предметы экипировки для военнослужащих (по будням 9:00 до 18:00, адрес: г.Саратов, ул. Театральная площадь, 5);

8 (8452) 27-12-07 – региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Саратовской области. Принимают новую одежду, обувь, канцтовары, книги, игрушки, предметы гигиены и медицинские принадлежности (бинты, вата) (по будням 9:00 до 18:00, адрес: г.Саратов, ул. Московская,72, строение 2).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.