В Саратовской области браки заключили 186 мобилизованных на военную службу

Фото регионального управления по делам ЗАГС

В Саратовской области зарегистрировали 186 браков с мобилизованными на СВО в Украине. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает управление по делам ЗАГС регионального правительства.

- Все пары приняли очень важное решение для себя и своего общего будущего. У всех настрой на хорошее. А мы вместе с их семьями будем ждать ребят домой. Возвращайтесь целыми и невредимыми, - говорится в сообщении ЗАГСа.

Чиновники уточнили, 2 и 3 октября будут работать следующие ЗАГСы: Ленинский в Саратове, в Энгельсе, Аткарске, Балакове, Балашове, Пугачеве, Вольске, Ртищево, Ершове, Новоузенске, Базарном Карабулаке и Красном Куте.

Напомним, чтобы пожениться «одним днём», с собой в ЗАГС нужно взять повестку или справку из военкомата.

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