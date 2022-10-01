За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 608 человек

За минувшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 608 человек. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии в области выявили 288 496 случаев. Выписывались саратовцы 277 603 раза, за сутки – 706.

В больницах остаются 362 человека, лечатся дома – 4 530.

В Саратове нашли 221 новый случай, в Балаковском районе – 119, а в Энгельсском – 86.

Среди заболевших 18 детей до шести лет, 17 – от семи до 14-ти, 11 подростков 15-17-ти и 164 человека старше 65-ти лет.

Пневмонию выявили у 17-ти пациентов, признаки ОРВИ – у 590-ти, а бессимптомно переносит COVID-19 только один саратовец.

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