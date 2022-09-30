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Роман Бусаргин прокомментировал присоединение четырех субъектов к Российской Федерации. Комментарий опубликован сегодня, 30 сентября, в официальном телеграм-канале губернатора.

Президент Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства подчеркнул, что люди сделали свой однозначный выбор. Это волеизъявление миллионов людей, наших граждан. В этом нет, и не может быть никаких сомнений.

—Мы - единый народ. У нас общая судьба, и мы никого не дадим в обиду. Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей вернулись домой, и теперь официально являются гражданами нашей страны. Этих людей мы знаем, помогали им на протяжении почти девяти лет. Они наши братья. Будем помогать и дальше, вместе со всей Россией.

Люди получили гарантию защиты, надежду на мирную жизнь. Как отметил Президент: «За нами – правда, за нами – Россия!», — высказался Бусаргин.

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