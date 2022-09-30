Фото: Дмитрий Владимиров

В Саратове прошел патриотический митинг-концерт «Добро пожаловать домой!».

Сегодня, 30 сентября,на Театральной площади прошел патриотический митинг-концерт «Добро пожаловать домой!». Поддержку присоединения к России ЛНР и ДНР, а так же Запорожской и Херсонской областей, жители которых голосовали на референдуме вышли выразить около 9500 человек. В их числе как саратовские чиновники, так и общественники, молодежь, простые горожане.

Фото: Дмитрий Владимиров

Жители города выразили поддержку Владимиру Путину и Вооруженным силам, принеся флаги, плакаты и транспаранты. Творческие коллективы области исполнили патриотические песни.

— Сегодня Россия проводит специальную военную операцию. Многострадальные республики, Херсонская и Запорожская области входят в состав нашей страны. Все эти непростые решения принял наш Президент, верховный главнокомандующий. Поддержим его!, – призвал участников митинга руководитель штаба движения «Бессмертный полк России» в Саратовской области Андрей Малышев. Он обратился к саратовцам с просьбой поддержать наших призывников и добровольцев, которые уходят отстаивать нашу свободу.

Фото: Дмитрий Владимиров

Редакция «КП-Саратов» вместе с генеральным директором, депутатом Саратовской областной думы Марией Усовой приняли участие в митинг-концерте.

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