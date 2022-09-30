В Саратове местного жителя осудят за две авиабомбы и патроны для ружья в гараже

В Саратове местного жителя осудили за две авиабомбы и патроны для ружья в гараже. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае сотрудники УФСБ осматривали один из гаражей в Заводском районе, внутри которого обнаружили два авиационных боеприпаса и 20 патронов для ружья.

В отношении хозяина гаража возбуждено дело по статье «незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию». Горожанину грозит до 6 лет лишения свободы.

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