Саратовским льготникам отменили бесплатный проезд на троллейбусах и трамваях

Саратовским льготникам отменили безлимитный проезд на троллейбусах и трамваях. Такое решение приняли сегодня, 30 сентября, на 23-ем заседании Саратовской городской думы.

Предложение внесла и.п. главы города Лада Мокроусова. Председатель комитета по экономике Олег Савенков уточнил, что ввод электронных проездных в ноябре позволит легко и прозрачно контролировать количество поездок.

Депутаты поддержали инициативу. Так, врачам скорой помощи и их детям сократили число бесплатных поездок до 50 в месяц. Такое же ограничение коснулось льготных проездных для студентов и пенсионеров.

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