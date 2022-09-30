Вольский суд решит судьбу устроившего дебош в поезде пьяного уфимца

В поселке Сенной Вольского района Саратовской области полицейские задержали в поезде дебошира. Подробностями поделились сегодня, 30 сентября, в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители сообщили о поступившей жалобе на хулиганство. Пьяный 38-летний житель Уфы в поезде «Красноярск – Адлер» ругался матом на проводника и даже угрожал физической расправой.

Прибывшие на место полицейские сняли буйного пассажира с поезда и завели на него два дела – административное (за пьяный вид в общественном месте) и уголовное (за хулиганство).

Дело передали в Вольский районный суд. Максимально любителю выпить в дороге грозит до пяти лет лишения свободы.

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