Избирательная комиссия Саратова будет ликвидирована. Такое решение сегодня принято на заседании городской думы.

По словам зампреда Елены Злобновой, это нужно, для выполнения требований федерального законодательства об упразднении института избирательных комиссий муниципальных образований. Полномочия комиссии города теперь будут возлагаться или на территориальную, или на участковую избирательную комиссию.

Поскольку требуется внести соответствующие изменения в Устав Саратова, депутаты назначили публичные слушания по вопросу упразднения городского избиркома на 8 ноября.

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