фото: Пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин предложил обучать старшекурсников по отдельному плану для работы на саратовских заводах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Сегодня, 30 сентября, губернатор Роман Бусаргин обсудил с руководителями учебных заведений и крупных предприятий области вопрос обеспечения кадрами.

На сегодняшний день в Саратовской области открыто больше 32 тысяч вакансий. Для оснащения востребованными специалистами предприятий глава региона предложил для студентов-старшекурсников составить отдельный учебный план и закрепить подготовленных выпускников за конкретными рабочими местами, а также заняться переобучением действующих сотрудников. Губернатор отметил, что для привлечения кадров заводам необходимо рассмотреть все варианты поддержки и мотивации.

В связи с увеличением объемов заказов появилась потребность в квалифицированных рабочих и у организаций ОПК. Для решения возникших вопросов Бусаргин поручил руководителям предприятий составить список востребованных специальностей и определить их количество, министерству образования области - передать его учебным заведениям губернии.

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