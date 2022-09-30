Дмитрий Кудинов досрочно ушел с поста председателя Саратовской городской думы

Всего один год председатель Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов продержался на своем посту. Намедни он решил досрочно сложить полномочия, а сегодня, 30 сентября, его отставку одобрили коллеги по горпарламенту.

Свой выбор депутат объяснил необходимостью уделить больше внимания работе с избирателями. По словам Кудинова, в это сложное время саратовцы рассчитывают на его помощь.

Депутаты освободили Кудинова от должности. Самого «виновника торжества» в зале в этот момент не было.

Напомним, Кудинов возглавлял гордуму Саратова с 1 октября прошлого года.

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