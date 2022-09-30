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Политика30 сентября 2022 8:51

Дмитрий Кудинов досрочно ушел с поста председателя Саратовской городской думы

Он продержался на нём ровно год
Дарья Васенина
Дарья Васенина

Всего один год председатель Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов продержался на своем посту. Намедни он решил досрочно сложить полномочия, а сегодня, 30 сентября, его отставку одобрили коллеги по горпарламенту.

Свой выбор депутат объяснил необходимостью уделить больше внимания работе с избирателями. По словам Кудинова, в это сложное время саратовцы рассчитывают на его помощь.

Депутаты освободили Кудинова от должности. Самого «виновника торжества» в зале в этот момент не было.

Напомним, Кудинов возглавлял гордуму Саратова с 1 октября прошлого года.

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