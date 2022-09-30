фото: ГИБДД

В Аткарском районе перевернулась Skoda. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня, 30 сентября, в Аткарском районе произошло ДТП. В 9:00 в районе села Большая Осиновка автомобиль Skoda Rapid, управляемый 39-летний мужчиной слетел с трассы в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель получил травмы и госпитализирован в больницу.

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