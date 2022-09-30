Саратовской городской думой принят новый проект бюджета

Новый проект бюджета обсуждался сегодня, 30 сентября в ходе 23-го очередного заседания Саратовской городской думы. На заседании присутствовали 27 депутатов, представители районных администраций, и.п. главы города Лада Мокроусова. Перед открытием заседания чиновники почтили минутой молчания память погибших в ижевской школе.

Согласно докладу главы комитета по финансам Александра Струкова, доходы и расходы города планируется увеличить на 121,3 миллиона рублей, еще 203,5 миллиона дополнительных средств выделено из областной казны.

Деньги пойдут на создание новых мест в школах (174,3 миллиона), на содержание дорог (60 миллионов), увеличение заработной платы работникам МКУ и МБУ (45,4 миллиона), оплату исполнительных документов (44 миллиона), реализацию социально-значимых проектов и благоустройство (40 миллионов), содержание МБУ (10,1 миллиона), подготовку к отопительному сезону (9 миллионов), развитие спортивной инфраструктуры (8 миллионов), оплату топливно-энергетических ресурсов в Гагаринском районе (5 миллионов) и на строительство пристройки к школе №103 (4 миллиона рублей).

По итогу обсуждения проект бюджета был принят. Доходы города составили 24,872 миллиарда, расходы - 25,939 миллиарда и дефицит бюджета - 1,066 миллиарда рублей.

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