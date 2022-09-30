фото: Администрация

В честь погибшего офицера-танкиста в Аркадаке открыли мемориальную доску. Об этом сообщает администрация Аркадакского района.

Вчера, 29 сентября на фасаде городской средней школы №3 в торжественной обстановке открыли мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине Нагаеве Романе Микаиловиче.

На траурном митинге присутствовали его родные: мама – Раиса Нагаева, его братья, Руслан и Анзор, депутат областной Думы Василий Кравцов, глава района Николай Луньков, а также друзья погибшего, одноклассники, педагоги, учащиеся школы, жители Аркадака.

Роман Нагаев после окончания школы поступил в Казанское высшее военное танковое училище, поле окончания которого служил командиром танкового взвода. С начала спецоперации был переброшен на Украину. Погиб Роман 28 марта 2022 года при выполнении боевых задач. Указом Президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).

В ходе церемонии присутствующие почтили память героя-земляка минутой молчания.

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