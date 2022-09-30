У Триумфальной арки в центре Саратова яму длиной около 5 метров залило кипятком

Сегодня, 30 сентября, в центре Саратова образовалось «горячее озеро». Очередная коммунальная авария произошла возле недавно открытой Триумфальной арки.

Трубы с кипятком прорвало на пересечении улиц Чернышевского и Радищева. Сейчас там образовалась яма длиной около пяти метров.

Специалисты саратовского филиала «Т Плюс» уже работают над устранением повреждений. В связи с работами на обозначенном перекрёстке пришлось перекрыть движение, из-за этого прервалось курсирование двух троллейбусных маршрутов. Закончить коммунальщики обещают к вечеру предстоящего воскресенья, 2 октября.

Напомним, три дня назад на этом же месте бил пятиэтажный коммунальный «фонтан».

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