фото: Архив КП

В Саратовской области открывается спортивная охота на косулю и бобра. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

С завтрашнего дня, 1 октября, на территории охотничьих угодий Саратовской области открывается спортивно-любительская охота на косулю и бобра.

Охота на косулю продлится по 10 января, на бобра — по 28 февраля 2023 года включительно.

— По нормам, разрешено добывать не более 2 особей данных видов за сезон на одного охотника. Уважаемые охотники, напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности на охоте, законодательства в сфере охоты и уважительному отношению к охотничьим ресурсам, — сообщает комитет.

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