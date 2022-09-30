В центре Саратове два троллейбусных маршрута не будут ходить три дня

Сегодня, 30 сентября, в центре Саратова из-за перекрытия дороги прервалось движение двух троллейбусных маршрутов. Об этом предупредили в региональном филиале «Т Плюс».

В 10 утра закрыли движение на улице Чернышевского от Радищева до Соборной. Не ходят троллейбусы №№2а и 4.

Закончить работы и, соответственно, открыть дорогу обещают к 8 вечера предстоящего воскресенья, 2 октября.

Напомним, сегодня в связи с митингом в центре Саратова перекрыли множество улиц, а ряд автобусных маршрутов временно изменил схему движения.

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