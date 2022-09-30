В Саратовской области за сутки коронавирусом заболело 709 человек

фото: архив КП

По данным на 9:00, сегодня, 30 сентября в области зарегистрировано 709 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 287 888 человек. С начала эпидемии выздоровело 276 897 человек, из них 1 195 человек за прошедшие сутки. На стационарном лечении находится 354 человека, еще 4 636 больных лечатся дома.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 253, Балаковском районе — 125, Балашовском — 93, Энгельсском — 90, Вольском — 29, Ртищевском — 15.

Чаще всего заболевали люди среднего и старшего возраста. Выявлено 23 случая пневмонии, еще у 685 больных признаки ОРВИ, еще у одного болезнь проходит бессимптомно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.