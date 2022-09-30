фото: Архив КП

В Саратове в связи с митингом перекроют центр города. Об этом сообщили в городской администрации.

В связи с проведением митинга сегодня, 30 сентября, с 8:00 до 16:00 будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств, а с 12:00 до 16:00 – движение транспортных средств по:

- ул. Московская от ул. Вольская до ул. Соборная;

- ул. им. Горького А.М. от ул. им. Яблочкова П.Н. до ул. им. Челюскинцев;

- ул. Киселева от ул. им. Горького А.М. до ул. Вольская;

- ул. Б. Казачья от ул. им. Горького А.М. до ул. Вольская;

- Театральной пл. от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.;

- ул. им. Радищева А.Н. от ул. им. Челюскинцев до Театральной пл.;

- ул. Первомайская от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборная.

Исключение для машин экстренных служб города и граждан для проезда к месту проживания.

Автобусы будут осуществлять движение по следующей схеме:

- маршрут № 3: ул. Московская – ул. им. Чапаева В.И. – ул. им. Кутякова И.С.– ул. им. Радищева А.Н. в обоих направлениях;

- маршрут № 2Д: ул. им. Чапаева В.И.– ул. им. Кутякова И.С.– ул. им. Радищева А.Н. и далее по схеме движения;

- маршрут № 8А: ул. им. Радищева А.Н. – ул. им. Челюскинцев – ул. им. Некрасова Н.А.– проезд Котовского – ул. Соборная – ул. Соборная площадь – ул. им. Радищева А.Н.– ул. Советская и далее по схеме движения.

- маршрут № 11: ул. Московская – ул. им. Чапаева В.И. – ул. им. Кутякова И.С. – ул. им. Челюскинцев – ул. им. Некрасова Н.А. (ул. Соборная) – ул. Московская и далее по схеме движения в обоих направлениях;

- маршрут № 33: в прямом направлении: ул. Московская – ул. им. Чапаева В.И. – ул. им. Кутякова И.С. – ул. им. Челюскинцев – ул. им. Некрасова Н.А. – ул. Московская и далее по схеме движения; в обратном направлении: ул. Московская – ул. Соборная – ул. им. Челюскинцев – ул. им. Кутякова И.С. и далее по схеме движения;

- маршрут № 52: ул. им. Радищева А.Н. – ул. им. Челюскинцев – ул. им. Некрасова Н.А. – проезд Котовского – ул. Соборная (разворот) и далее по схеме движения в обоих направлениях;

- маршрут № 66: ул. Московская – ул. им. Чапаева В.И. – ул. им. Кутякова И.С. – ул. им. Радищева А.Н. и далее по схеме движения; в сторону Мирного переулка: ул. им. Радищева А.Н. – ул. им. Кутякова И.С. – ул. им. Рахова В.Г. – ул. им. Вавилова Н.И. и далее по схеме движения;

- маршрут № 95: ул. им. Радищева А.Н. – ул. им. Челюскинцев – ул. им. Некрасова Н.А. ул. Соборная) – ул. Московская и далее по схеме движения в обоих направлениях;

- маршрут № 97: ул. им. Радищева А.Н. – ул. им. Челюскинцев –ул. им. Некрасова Н.А.– проезд Котовского – ул. Соборная – ул. им. Радищева А.Н. – ул. Советская – ул. им. им. Чапаева В.И. -– ул. им. Кутякова И.С. – ул. им. Радищева А.Н. и далее по схеме движения;

- маршрут № 110: ул. им. Горького А.М. – ул. им. Сакко и Ванцетти – ул. им. Чапаева В.И. и далее по схеме движения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.