В центре Саратова сегодня пройдет митинг в поддержку СВО

Сегодня, 30 сентября на Театральной площади состоится митинг в поддержку президента и армии. Об этом сообщают активисты движения «Народный фронт».

Мероприятие начнется в 14:00. Предполагается, что сегодня Владимир Путин подпишет договоры о присоединении к РФ территорий Донбасса, а так же Запорожской и Херсонской областей Украины. На митинге собираются это отпраздновать, принять участие планируют депутаты областной думы.

- Мы вместе! Приходи на митинг - поддержи наших защитников! Народный фронт в Саратовской области приглашает жителей региона на митинг в поддержку. Этот важный исторический период мы пройдем вместе - вслед за Крымом вернулись Донбасс, Херсонская, Запорожская области. Россия — это каждый из нас. Будущее Родины - в наших руках, - высказался руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Саратовской области Сергей Шаров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.