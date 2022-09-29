Саратовскую детскую площадку отремонтировали куском фанеры

Фото: ЧП Саратов

Детскую площадку в сквере Первой Учительницы Заводского района отремонтировали с помощью куска фанеры. Своим недовольством жители Саратова поделились в Телеграм-чате «ЧП Саратов. Прямой эфир».

На одной из стенок типичного для детских площадок сооружения находится отверстие, куда обычно вставляют перегородку из прозрачного пластика. Здесь важный элемент пропал, оставив дыру, через которую могли вывалиться вниз дети.

Позже пресс-служба администрации Волжского района отчиталась об устранении недостатка. Однако, неравнодушные граждане опубликовали фотографию площадки, где дыра так и осталась неприкрытой. Тогда отверстие действительно закрыли - чем-то, похожим на кусок фанеры. Результатом жители остались недовольны.

- А мы как-то в детстве умудрялись бегать по горкам без ограждений вообще. Падали-вставали. Качели в лоб били и ничего, выжили каким-то удивительным чудом. Некоторые даже профессорами стали и целыми депутатами, - высказал свое мнение один из комментаторов.

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