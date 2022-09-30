Последний день осени в Саратовской области будет теплым

В Саратовской области сегодня тепло и сухо. Подробнее о том, что ждет нас сегодня, 30 сентября, рассказали специалисты приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный – от 3 до 8 метров в секунду. Термометры покажут сегодня от 16 до 21 градуса тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на юго-восточное и усилится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +12°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 13 градусов. Днём будет до +17°С, а к ночи температура опустится до 16 градусов тепла. Ветра почти нет. Утром пасмурно, а днём обещают переменную облачность, дождя не предвидится.

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