Жительнице Заводского района Саратова обещали помочь с коляской в автобусе

Жительница Заводского района Саратова пожаловалась на неудобный автобус. Соответствующий пост она опубликовала сегодня, 29 сентября, в сообществе ВКонтакте «Саратов Онлайн».

По словам жительницы поселка Лесопильный, старый автобус совершенно не приспособлен для детских колясок, отчего ей порой приходится заказывать такси. Так же, по словам горожанки, в расписании автобуса бывают перебои.

Мнения комментаторов разделились. Одни пишут, что громоздким детским коляскам не место в общественном транспорте, другие считают обязанностью государства обеспечить даже такие специфичные потребности граждан. Особенно активный подписчик и вовсе потребовал от администрации города компенсировать женщине деньги, потраченные на такси.

Сотрудники администрации в комментариях уточнили, что автобус соответствует конкурсной заявке и имеет необходимые площадки для размещения детских колясок. Более того, как оказалось, водители обязаны помогать пассажирам с колясками при посадке и высадке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.