Мобилизованные саратовцы смогут избавиться от исполнительного производства

Теперь в военкоматах будут судебные приставы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Относительно мобилизованных на СВО саратовцев приостановят исполнительные производства. Сегодня, 29 сентября, об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.

Процесс не автоматический – военнослужащим нужно будет обратиться к приставам, чтобы они полностью или частично приостановили производство. Соответствующее заявление можно подать на призывных пунктах военкоматов.

Для того, чтобы система работала без сбоев, в каждом военкомате теперь будет находиться судебный пристав.

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