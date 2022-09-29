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Общество29 сентября 2022 14:34

Мобилизованные саратовцы смогут избавиться от исполнительного производства

Подать соответствующее заявление можно прямо на призывном пункте
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Теперь в военкоматах будут судебные приставы

Теперь в военкоматах будут судебные приставы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Относительно мобилизованных на СВО саратовцев приостановят исполнительные производства. Сегодня, 29 сентября, об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.

Процесс не автоматический – военнослужащим нужно будет обратиться к приставам, чтобы они полностью или частично приостановили производство. Соответствующее заявление можно подать на призывных пунктах военкоматов.

Для того, чтобы система работала без сбоев, в каждом военкомате теперь будет находиться судебный пристав.

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