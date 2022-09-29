Мобилизованные саратовцы смогут избавиться от исполнительного производства

Теперь в военкоматах будут судебные приставы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Относительно мобилизованных на СВО саратовцев приостановят исполнительные производства. Сегодня, 29 сентября, об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.
Процесс не автоматический – военнослужащим нужно будет обратиться к приставам, чтобы они полностью или частично приостановили производство. Соответствующее заявление можно подать на призывных пунктах военкоматов.
Для того, чтобы система работала без сбоев, в каждом военкомате теперь будет находиться судебный пристав.
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