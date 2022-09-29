фото: ГИБДД

В Кировском районе Саратова сбили скутериста. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

Сегодня, 29 сентября в Кировском районе Саратова произошло ДТП. По данным ведомства, примерно в 12:30 в рядом с домом 2/4 по улице Шехурдина «Лада Веста» под управлением 62-летнего водителя столкнулась со скутером Honda, за рулем которого был 39-летний мужчина.

В результате скутериста госпитализировали с травмами.

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