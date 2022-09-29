фото: ГУ МЧС

В селе под Саратовом сгорел частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 28 сентября, в Саратовской области произошел пожар. Примерно в 14:26 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме на улице Вишневой, 2 в селе Березина Речка. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сгорела пристройка и часть крыши дома.

Причиной пожара предварительно стало короткое замыкание электропроводки, работала хлебопечка на веранде. К счастью, пострадавших нет.

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