В Саратове загорелось трамвайное депо. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сегодня, 29 сентября, в 16.43 на пульт диспетчера пожарной охраны поступил сигнал о пожаре в здании № 7 по улице Усиевича. На место по вызову № 2 выдвинулись силы и средства МЧС.

Работают 6 пожарных расчетов, площадь горения - 50 квадартных метров

— Локализация, ликвидация открытого горения. Пострадавших нет,— сообщает официальный представитель ведомства.

Причины пожара уточняются.

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