В Саратове загорелось трамвайное депо. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Сегодня, 29 сентября, в 16.43 на пульт диспетчера пожарной охраны поступил сигнал о пожаре в здании № 7 по улице Усиевича. На место по вызову № 2 выдвинулись силы и средства МЧС.
Работают 6 пожарных расчетов, площадь горения - 50 квадартных метров
— Локализация, ликвидация открытого горения. Пострадавших нет,— сообщает официальный представитель ведомства.
Причины пожара уточняются.
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