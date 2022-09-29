фото: ГУ МВД

В Саратове ИП продавал в семь магазинов контрафактные сигареты и алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Саратовской области.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности регионального МВД выяснили, что 31-летний житель Саратова занимается сбытом контрафактной алкогольной и табачной продукции. Оперативники выявили схему, по которой действовал злоумышленник. Немаркированный табак и алкоголь поступал на продажу в одну из торговых сетей, включающей в себя семь точек, расположенных в нескольких районах города.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.