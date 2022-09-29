Мэр Саратова Лада Мокроусова разуверила в отмене льгот на проезд.

— Хочу заверить, никакой отмены льгот нет! Как и причин для беспокойства. Сегодня право на льготу имеют несколько категорий саратовцев. Это студенты, пенсионеры, врачи и водители „скорой“, их дети и другие льготники. Был проведен анализ использования бесплатных проездных: в среднем, количество льготных поездок саратовцев не превышает 50 раз в месяц. Именно такое количество поездок и сохранится за льготными категориями граждан. Эта практика уже используется на областных маршрутах», — заявила Мокроусова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что внедряемые технологии позволят отслеживать количество поездок. И.п. главы города не исключила, что в дальнейшем будут вноситься и другие коррективы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.