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Происшествия29 сентября 2022 11:51

В Балашове насильника приговорили к шести с половиной годам тюрьмы

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Балашове насильника приговорили к шести с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что 15 февраля 38-летний мужчина вместе со своей знакомой находились в Балашове на улице Пугачевской. Мужчина, будучи пьяным, неоднократно применив к девушке насилие и высказав угрозу убийством, изнасиловал спутницу, после чего, ей удалось сбежать и обратиться в полицию.

Преступник был задержан.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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