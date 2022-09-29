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Общество29 сентября 2022 11:48

В Энгельсе обанкротившийся военный завод выставили на торги

Предприятие пытаются продать уже во второй раз
Дарья Васенина
Дарья Васенина

В Энгельсе Саратовской области выставили на торги военный завод. Информация об этом опубликована на сайте «Федресурс». Ранее предприятие обанкротилось.

Речь идёт о «Девятом центральном автомобильном ремонтном заводе». Для него это уже не первые торги, доселе покупателя не нашлось.

В августе завод выставили за 320,3 миллионов рублей. Теперь же цену снизили до 288,3 миллионов. Аукцион проведут 24 октября.

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