В Энгельсе обанкротившийся военный завод выставили на торги

В Энгельсе Саратовской области выставили на торги военный завод. Информация об этом опубликована на сайте «Федресурс». Ранее предприятие обанкротилось.

Речь идёт о «Девятом центральном автомобильном ремонтном заводе». Для него это уже не первые торги, доселе покупателя не нашлось.

В августе завод выставили за 320,3 миллионов рублей. Теперь же цену снизили до 288,3 миллионов. Аукцион проведут 24 октября.

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