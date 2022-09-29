Анатолий Строков уволился с поста зампреда правительства Саратовской области

Сегодня, 29 сентября, один из заместителей председателя правительства Саратовской области покинул свой пост.
Речь идёт об Анатолии Строкове. Он курировал вопросы ЖКХ, строительства, транспорта, чрезвычайных ситуаций и так далее. Ушёл чиновник по собственному желанию.
В правительство Строков пришёл советником экс-губернатора Валерия Радаева 28 марта этого года, 20 апреля стал зампредом.
В августе тогда ещё временно исполняющий обязанности главы региона Роман Бусаргин объявил Строкову выговор за срыв сроков строительства противотуберкулёзного диспасера.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.