Любовь и мобилизация: в Саратовской области заключили 143 брака с отправляющимися на фронт

В ЗАГСах Саратовской области продолжают жениться мобилизованные граждане. «Комсомолка» добыла комментарий начальника профильного управления регионального правительства Юлии Пономаревой.

Так, с 21 по 28-е сентября в области с призванными на фронт заключили 143 брака. Напомним, для того, чтобы пожениться «одним днём» с собой в ЗАГС нужно взять повестку или справку из военкомата.

- Обращаю внимание, что в случае необходимости жители области смогут обратиться в наши отделы ЗАГС и в выходные для наших сотрудников дни. 2 и 3 октября будут работать Ленинский отдел ЗАГС (Саратов), а также отделы в Энгельсе, Ершове, Пугачеве, Балашове, Базарном Карабулаке, Новоузенске, Аткарске, Балакове, Ртищево, Вольске и Красном Куте, - уточнила Пономарева.

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