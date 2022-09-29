Фото: Дмитрий Владимиров

В Саратовской области ожоги и обморожения - на третьем месте по частоте травм. Об этом стало известно сегодня, 29 сентября, в ходе брифинга минздрава.

Заместитель главного врача саратовского ожогового центра Екатерина Куспиц рассказала о специфике подобных травм.

—Третье место после ДТП и насильственных травм у нас занимают ожоговые травмы, также обморожения. При этом обморожение можно получить даже при температуре в минус 8 градусов, да даже при плюсовых температурах, если сильная влажность. Это очень серьезная травма, так как глубину поражения тканей можно определить лишь на пятые-шестые сутки, - отметила Куспиц.

Она отметила, что обморожение может начаться с дрожи, а закончиться комой и реанимацией. Поэтому, по словам медика, важно следить за своим состоянием. Обморожение часто получают те, у кого на трассе заглохла машина. Алкоголь способствует утечке тепла. Курение изменяет работу кровеносной системы, что также способствует замерзанию.

Из рекомендаций главврач посоветовал носить шерстяные носки. Смотреть, чтобы открытые участки - нос, уши, руки не побелели. Если это случилось - зайти в помещение и отогреться.

Согревание при обморожении начинать изнутри - теплый чай, вода. Кофе противопоказан. Согревать постепенно - не прикладывать обмороженные конечности к батарее, не заносить под горячую воду. Согревать комнатной температурой.

— Касательно ожогов: 70 процентов - ожоги горячей водой. Проливают кастрюли, электрочайники, адев за провод. Дети, уронив на себя чайник получают ожоги до 70 процентов тела. Частый фактор - когда родители пьют горячие напитки - чай, кофе с ребенком на руках, и к, сожалению, случаются трагедии, — рассказал Куспиц.

По словам врача, количество пациентов с термическими травмами за последние 3 года не уменьшилось, больший процент пострадавших - дети до 2х лет.

В случае, если получили ожог - промыть проточной водой комнатной температуры и сразу обращаться в медицинское учреждение. Нельзя использовать народные средства вроде масла или сметаны.

Всего с начала года 543 человека, в том числе 150 детей, по словам медика, попали в больницы из-за ожогов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.