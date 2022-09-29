кадры с видео

В Энгельсе бродячие собаки раскапывали могилу на кладбище. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 29 сентября, жители Энгельса возмутились поведением собак на кладбище. В городском сообществе «Энгельс онлайн» подписчики опубликовали видео с тремя собаками, роющих могилу на Эльтонском кладбище.

В свою очередь комментаторы отметили, что автор ролика должен был не снимать собак на видео, а прогнать. Администрация города Энгельса заявила, что взяла в работу данное обращение и обещала усилить меры отлова безнадзорных животных.