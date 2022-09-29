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Общество29 сентября 2022 9:44

Из-за плохого самочувствия горожанки в Саратове встали трамваи

На месте ждут прибытия «скорой помощи»
Дарья Васенина
Дарья Васенина

Сегодня, 29 сентября, в Кировском районе Саратова прервалось движение популярного трамвайного маршрута. Об этом сообщили в группе «СГЭТ» в соцсети.

В 13:14 на остановке «Стрелка» встали трамваи №3. Движения нет в сторону 6-й Дачной.

Причиной остановки стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Ей вызвали «скорую помощь».

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