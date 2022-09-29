фото: архив КП

Жительница Саратова отдала мошенникам более 5 миллионов. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 64-летней пенсионерке поступил звонок якобы от сотрудника следственных органов. Звонивший предупредил, что якобы от имени пенсионерки на неизвестного оформлена нотариально заверенная доверенность на право распоряжаться ее счетами.

После чего, пенсионерке позвонила женщина, представившись работником банка и предложила перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка доверилась изобретательным мошенникам, и перевела на указанный счет 5,37 млн рублей, часть из которых были взяты в кредит.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.