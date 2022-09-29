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Общество29 сентября 2022 9:09

Жительница Саратова отдала мошенникам более 5 миллионов

Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Жительница Саратова отдала мошенникам более 5 миллионов. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 64-летней пенсионерке поступил звонок якобы от сотрудника следственных органов. Звонивший предупредил, что якобы от имени пенсионерки на неизвестного оформлена нотариально заверенная доверенность на право распоряжаться ее счетами.

После чего, пенсионерке позвонила женщина, представившись работником банка и предложила перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка доверилась изобретательным мошенникам, и перевела на указанный счет 5,37 млн рублей, часть из которых были взяты в кредит.

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