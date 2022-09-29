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Общество29 сентября 2022 9:43

Замглавы администрации Энгельсского района назначена Наталия Леонтьева

Наталья Иванова

Замглавы администрации Энгельсского района назначена Наталия Леонтьева, об этом сообщает пресс-служба администрации.

Леонтьева Наталия Витальевна займет должность заместителя главы администрации муниципального района по социальной сфере.

Ранее Наталия Витальевна работала в администрации Саратова. По образованию она - учитель физики.

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