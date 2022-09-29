В Саратове планируют сократить льготы на проезд в общественном транспорте. Проект документа опубликован на сайте городской думы.

Завтра, 30 сентября, Саратовская Городская дума рассмотрит вопрос сокращения льгот на проезд в общественном транспорте.

Планируется сделать бесплатный проезд водителей, врачей, среднего и младшего медперсонала областной станции скорой помощи и их несовершеннолетних детей лимитированным: не больше 50 поездок в месяц.

На данный момент льготный проезд является безлимитным. Меру поддержки утвердил прошлый созыв думы в начале 2021 года по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, так же с 1 ноября в Саратове введут траснпортные карты

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