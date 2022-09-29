Радио-экскурсии: Алексей Голицын расскажет, где в Саратове прогуляться любителям прекрасного

Сегодня, 29 сентября, на радио «КП-Саратов» председатель градозащитного совета при Саратовской областной думе Алексей Голицын расскажет о местах города, связанных с саратовскими художниками.

Где жили, работали, влюблялись и дрались саратовские художники, кто они такие и с чем их едят – всё это в рамках нашего цикла радио-экскурсий.

Слушайте программу «Гость в студии» в 12:03 на 90.6 FM.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.