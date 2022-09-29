фото: архив КП
В Саратовской области начала работу горячая линия для родных и близких мобилизованных граждан. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
По словам Бусаргина, если вам необходима помощь или у вас есть какие-либо вопросы, звоните по номеру 21-00-21. Режим работы горячей линии - с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
По вопросам частичной мобилизации можно обратиться по телефону 122 круглосуточно.
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