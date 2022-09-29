Два троллейбусных маршрута перестали ходить по центру Саратова из-за работ энергетиков

Сегодня, 29 сентября, по центру Саратова временно перестанут курсировать троллейбусы двух маршрутов. Об этом предупредили в местном филиале «Т Плюс».

В связи с работами энергетиков на участке Астраханской между 2-й Садовой и станцией Саратов-2 в 11 утра пришлось прервать движение «троек» и «16-х».

Закончить работы обещают к полуночи.

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