Два троллейбусных маршрута перестали ходить по центру Саратова из-за работ энергетиков

Сегодня, 29 сентября, по центру Саратова временно перестанут курсировать троллейбусы двух маршрутов. Об этом предупредили в местном филиале «Т Плюс».
В связи с работами энергетиков на участке Астраханской между 2-й Садовой и станцией Саратов-2 в 11 утра пришлось прервать движение «троек» и «16-х».
Закончить работы обещают к полуночи.
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