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Происшествия29 сентября 2022 7:01

В Заводском районе произошло ДТП с 12-летним водителем

Наталья Иванова
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

В Заводском районе Саратова произошло ДТП с 12-летним водителем, об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

По данным ведомства, авария случилась 28 сентября в 18:00. У дома №34 по улице Нагорной иномарка Reno Logan под управлением 12-летнего мальчика столкнулась с Ладой Приорой.

В результате ДТП 33-летний водитель Лады госпитализирован. Помимо сотрудников Госавтоинспекции проверку по факту произошедшего проводят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

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