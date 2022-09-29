В Заводском районе произошло ДТП с 12-летним водителем

Фото: Госавтоинспекция
В Заводском районе Саратова произошло ДТП с 12-летним водителем, об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
По данным ведомства, авария случилась 28 сентября в 18:00. У дома №34 по улице Нагорной иномарка Reno Logan под управлением 12-летнего мальчика столкнулась с Ладой Приорой.
В результате ДТП 33-летний водитель Лады госпитализирован. Помимо сотрудников Госавтоинспекции проверку по факту произошедшего проводят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
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