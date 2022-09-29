Старший сержант Алешкин

Минобороны рассказывает о профессионализме военного из Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ

Вчера, 28 сентября, Министерство обороны России рассказало о подвиге российских военных. Один из них — наш земляк Александр Алешкин из Озинок, Саратовская область.

Старший сержант Алешкин, командуя «кочующей» РСЗО, получил задачу поразить готовящегося перейти в наступление противника. Передвигаясь непосредственно вдоль линии боевого соприкосновения, расчет старшего сержанта Алешкина выбрал наиболее удобную позицию.

Александр в одиночку произвел расчеты, и, ориентируя боевую машину, добился успешных попаданий с первого снаряда. В результате залпа было уничтожено две минометных секции противника, два автомобиля с боеприпасами, одна БМП и до 20 человек личного состава.

Как рассказала его мама Наталья Алешкина, социальный работник из Озинского района, сын служит в рядах Вооруженных Сил РФ по контракту уже девять лет. С июня он принимает участие в специальной военной операции.

— Конечно, я как мать очень сильно переживаю за сына, за всех наших ребят. Но Саша сразу сказал, что не сможет в зеркало на себя смотреть, если не будет защищать Родину. Это его судьба. Вчера пообщалась с сыном по телефону, сама плачу. Он меня успокаивает и говорит, что по-другому и быть не могло. Хочу сказать всем женщинам – гордитесь своими мужчинами, ждите их, молитесь. Кто, если не они, защитит нас всех, свою Родину? Я горжусь своим сыном!, — высказалась Алешкина.

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